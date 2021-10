Torna dal 20 ottobre l’ambulatorio medico a Bagno di Romagna

Il servizio di cura ed assistenza dei medici di medicina generale del poliambulatorio di Bagno di Romagna, situato presso la casa della salute all’ospedale Angioloni di San Piero, si estende con la riapertura a Bagno di Romagna di un ambulatorio.



A darne comunicazione è il sindaco Marco Baccini e l’assessore ai servizi sociali Enrica Lazzari, che hanno seguito le pratiche e il coordinamento per riattivare il servizio.

L’ambulatorio è situato presso il reparto degli ambulatori delle Terme Sant’ Agnese a Bagno di Romagna, in via Fiorentina 17, dove riprenderà il servizio a partire da mercoledì 20 ottobre.

L’attività di cura e assistenza ai pazienti viene erogata ogni mercoledì dalle 17.30 alle 20 con appuntamenti programmati, che si possono prenotare tramite telefono, chiamando la segreteria dei medici di medicina generale al numero 0543 394009.



L’ambulatorio è aperto a tutti i pazienti e non solo quelli di Bagno.

“Insieme ai cittadini di Bagno – spiegano sindaco e assessore – conosciamo le vicissitudini che hanno caratterizzato questo servizio negli ultimi anni e che hanno causato disagi alla popolazione più anziana, che sono aumentati durante la fase più acuta del Covid, in cui l’ambulatorio è stato chiuso. Poterne comunicarne la riapertura, pertanto, è un motivo di soddisfazione per un’importante utilità che forniamo ai cittadini e che sentiamo maggiormente per il non facile lavoro che ci ha impegnati nel cercare e organizzare le condizioni di questo servizio”.