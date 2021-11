Torna “Across the movies”: musica e film all’Eliseo di Cesena

Fa ritorno “Across the movies”, rassegna di musica e cinema fra le più riuscite dell’ultimo decennio. Riparte stasera 8 novembre alle 21, al cinema Eliseo di Cesena, per cinque lunedì ghiotti (il 15, 22, 29 novembre e 6 dicembre) per gli appassionati. Squadra che vince non si cambia, e dunque il riuscito format made in Cesena della premiata ditta Monogawa e fumetteria Panda Comix si conferma insieme alla scaletta che lo ha reso famoso.

Si comincia in questo lunedì alle 21 “rievocando” l’estate, ovvero la musica e la personalità di Manu Chao che è stato protagonista di due straordinari live unici, nell’estate romagnola 2021, a Verghereto prima e alla Rocca di Cesena poi. Il clou della serata è il film musicale “Pura vida!” storia intensa seppure breve dei Mano Negra, band della scena alternativa francese capitanata appunto da Manu Chao; tra il 1987 e il 1994 ha furoreggiato con il rock latino, sorta di punk alla Clash e ritmi sudamericani. Manu era il leader ispiratore del “patchanka”, mélange sonoro di world music che univa punk, rock, dub, reggae, rockabilly e ritmi latini. Il film è introdotto dal giornalista, dj, e critico musicale Luigi Bertaccini. Si aggiunge, a mo’ di ouverture della proiezione, la musica live del duo Marcelo e Ponzo degli amati “rivoluzionari! Espana Circo Este; rendono omaggio ai Mano Negra e al suo leader, esprimendo il proprio tango-punk energico e vitale.

Lunedì 15 novembre è dedicato al geniale Frank Zappa personaggio fuori dagli schemi, e al docu film “Zappa”, con intervento musicale di Bonomo; Lunedì 22 novembre è la volta di “A dog called money” documentario di Seamus Murphy sull’affascinante figura di PJ Harvey. La musicista britannica ha accompagnato più volte il fotografo irlandese nei suoi viaggi per il mondo. Musica dal vivo con Francesca Amati (Comaneci). Da non perdere lunedì 29 novembre “Amazing Grace2 famoso album della regina del soul Aretha Franklin filmato dal regista Sidney Pollack. Con live di Fadi.

La rassegna si completa lunedì 6 dicembre con “The Devil and Daniel Johnston”. È un film premiato al Sundance festival e dedicato a un outsider della scuola cantautorale americana. Intervengono dal vivo Setti e Tiziano di Agnese e Diego (fu Bob Corn).

Ognuno dei 5 appuntamenti comincia alle 19.30 nel foyer dell’Eliseo con un aperitivo a tema preparato dal Cinecaffè, e con “Across on Air”, trasmissione radiofonica in diretta di Radio Icaro Rubicone condotta da Filippo Aletti. Euro 8 (aperitivo euro 6).

Info: 0547 21520