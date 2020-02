Torba all’Area Sismica di Forlì

FORLI’. Per la rassegna Musiche Extra-Ordinarie, domenica 9 febbraio dalle 18 all’Area Sismica di Forlì, il live di Torba, ovvero Tim Hodgkinson – elettroniche, clarinetto; Gandolfo Pagano – chitarra preparata; Fabrizio Spera – batteria. Un nuovo trio nato dall’intreccio di relazioni sviluppate nei corso degli anni nell’ambito delle musiche di ricerca. Una formazione che fa dell’improvvisazione la sua pratica essenziale. Un suono inevitabile, elaborato in tempo reale attraverso l’ascolto e in continua lotta fra intento narrativo e pura accidentalità. Ingresso 12 euro. Area Sismica è un circolo Arci