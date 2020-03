Tonino Guerra: 100mila euro dalla Regione per il centenario

BOLOGNA. “Auguri Tonino!”: la Regione ricorda uno dei suoi più illustri maestri, Tonino Guerra, poeta, scrittore, sceneggiatore, nato a Santarcangelo il 16 marzo del 1920 e scomparso il 21 marzo 2012, data in cui si celebra anche la Giornata internazionale della poesia.

Nonostante la grave situazione sanitaria e l’annullamento delle iniziative previste a marzo per il dare il via alle celebrazioni del centenario dalla scomparsa, la Regione Emilia-Romagna garantisce il necessario sostegno alle iniziative con un contributo straordinario di 100 mila euro destinato ai Comuni di Santarcangelo e Pennabilli, affinché possa svolgersi il programma completo appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. Inoltre, in collaborazione con il Comune di Santarcangelo e la Fondazione Culture Santarcangelo (Fo.Cu.S), condivide on line sulla striscia quotidiana #laculturanonsiferma il video di auguri con letture delle poesie di Tonino Guerra e i ricordi dell’attore Fabio De Luigi .

Titolo del programma delle celebrazioni, predisposto dai Comuni di Santarcangelo di Romagna e Pennabilli, in provincia di Rimini, dove Tonino Guerra viveva, é “Il viaggio luminoso”, a cura di Andrea Guerra, figlio di Tonino e presidente dell’Associazione dedicata al padre, e della moglie Lora Guerra in collaborazione con Luca Cesari e Massimo Pulini, pittore e storico dell’arte.

Il programma è incentrato su tre momenti principali: la poesia, il cinema e il paesaggio, ambiti in cui si è cimentato Guerra, artista multidisciplinare, che ha espresso i temi della sua poetica nelle più diverse forme artistiche. Le iniziative inizialmente previste nei periodi di marzo, luglio e settembre, con ulteriori omaggi di istituzioni culturali, singoli cittadini, associazioni e artisti, slitteranno fino a quando le restrizioni dovute al coronavirus verranno rimosse.

Ma nell’ambito dell’iniziativa #laculturanonsiferma, il grande festival on line promosso dalla Regione in collaborazione con il mondo della cultura dell’Emilia-Romagna, andrà on line domani, 21 marzo (ore 21,30), il video dal titolo, “100 anni. Auguri Tonino!”, sul portale Emiliaromagnacreativa.it, su Lepida Tv al canale 118 del digitale terrestre e 5118 di Sky.

Il filmato, di 8 minuti, conterrà anche i sottotitoli in italiano alle poesie in dialetto di Tonino Guerra, lette dagli attori Marina Massironi, Ivano Marescotti, Ermanna Montanari, Marco Martinelli, Roberto Magnani, Letizia Quintavalla, Annalisa Teodorani, Nicoletta Fabbri. Concluderà il video un ricordo dell’attore Fabio De Luigi.

Sempre sabato, a partire dalle 10, il Comune di Santarcangelo, sulla sua pagina Facebook proporrà invece un estratto del documentario “Il viaggio luminoso” di Adrio Testaguzza, del 2012, con la fotografia di Emanuele Severi e le musiche di Mario Stefano Pietrodarchi.

Inoltre su RadioEmiliaRomagna.it, la radio web dell’assessorato Cultura della Regione, alla Rubrica “Racconti d’Autore” sono pubblicati e scaricabili dal sito “I sette messaggi al Sindaco”, tra i tanti materiali disponibili, forse i più adatti a omaggiare un maestro che ha messo a disposizione la sua poesia anche per la comunità e i suoi amministratori. Ad accompagnare le parole le musiche di Giulio Faini, amico di Guerra, compositore straordinario e musicista molto apprezzato da Toscanini, e quelle di Federico Mecozzi.