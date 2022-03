Un cocktail dedicato a Tonia per la ricerca sul cancro a Novafeltria

Il 22 marzo presso l’Isiss Tonino Guerra di Novafetria dell’indirizzo enogastronomico, si è tenuta l’edizione 2022 del grande concorso interno “Tonia Sauro Cocktail Competition” amata e ben voluta da tutti tutti i docenti e la Dirigente Scolastica Dott.ssa Chiara Giovannini hanno voluto dedicarle il concorso in collaborazione con il marito Nicola Dimatteo. Nella splendida aula magna dell’Istituto sono stati 14 i concorrenti in gara che si sono messi alla prova nella realizzazione inedita di un drink abbinato ad una canzone del cantautore Renato Zero di cui la professoressa Sauro ne era una grande fan.

Evento e competition curata nei minimi dettagli condotta dal Direttore artistico Spiridione Ripaldi, con l’attenta regia del Dj Vincenzo Sarcinella e tutti i docenti della scuola.

Un ricco paniere di prodotti sponsor a disposizione degli alunni per la realizzazione delle loro ricette rappresentati da Fava Bibite, Fabbri1905, Agrumarie Siciliane, Upgrade, Amira Treviso- Cadore, Roby Marton, Ais-Marche, Patatas Nana, Canu’, Gorfer, Rinaldi1957, Montenegro, I Peccati del Duca, Imahr, Aibes Emilia Romagna-Rsm, Proposta Vini, Aibm un grazie importante.

Nell’attesa del concorso il noto bartender Charles Flamminio dedica alla sua cara amica un cocktail speciale “Tonia” composto da 2 cl di vermouth antico, 2 cl di select, 1 cl di creme di cassis, 1 cl di Karkadè e 7 cl di soda al pompelmo.

Vi è stata la partecipazione di autorità istituzionali del comune di Novafeltria rappresentate dal Sindaco Stefano Zanchini e dalla Vice Sindaca Elena Vannoni, dalle forze dell’ordine della Polizia di Stato e dalla Compagnia Carabinieri di Novafeltria.

Ogni concorrente, aveva a disposizione 10 minuti di tempo, oltre alla prova pratica, è stato sottoposto a domande tecniche da parte di barman esperti , di lingua inglese , presentando il proprio drink da un punto di vista sia organolettico che pratico ad una commissione che valutava gusto, decorazione, tecnica e storytelling/emozionale.

Durante la competition prima delle premiazioni finale in un ‘atmosfera di suspance vi è stata la consegna di una targa ricordo da parte di tutto il personale della scuola rappresentata dalla Dirigente scolastica alla famiglia del Prof. Guido Villa purtroppo anche lui scomparso prematuramente, che è stato uno dei primi docenti di cucina a far nascere l’indirizzo enogastronomico a Novafeltria.

Tre, i vincitori finalisti assoluti: 1° classificato Poggioli Diego, 2° classificata Borgia Lucrezia oltre a ben 2 ulteriori premi della Tecnica e Drink Award in English, infine 3° classificata Barbieri Ilenia con inoltre il premio miglior decorazione del drink , i quali parteciperanno alle competition regionali Aibes delle scuola alberghiere nel mese di Maggio rappresentando appunto l’Istituto stesso.

Sono stati assegnati inoltre i premi speciali agli alunni di: miglior esposizione merceologica del drink a Martina Pali, miglior drink della competition a Elisa Novelli, miglior storytelling/emozionale a Marta Crociani, e infine il premio simpatia a Jenni Buresta e Davide Corbelli.

Ad ogni partecipante è stato consegnato un attestato di partecipazione e una medaglia, consegnati dal marito della Prof.ssa Sauro.

A conclusione della competition oltre didattica- professionale, ma anche benefica sono stati raccolti fondi di 925 euro devoluti interamente alla Fondazione Airc per la Ricerca sul Cancro/ Emilia Romagna rappresentata dal delegato Fabrizio Arrigoni.

Si ringraziano tutti i partecipanti e tutto il personale della scuola per la splendida ed emozionante giornata per ricordare la Prof.ssa Tonia Sauro.