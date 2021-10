Tiro a segno, Segurini, Smorta e Zannoni alla finale del Trofeo delle Regioni

Continuano le soddisfazioni per il Tiro a Segno di Ravenna e per i suoi giovani tiratori. Dopo le recenti affermazioni ai Campionati Italiani Juniores, è arrivata la chiamata da parte del selezionatore regionale per Margherita Segurini e Greta Sophie Smorta (carabina a metri 10) e Michelangela Zannoni (pistola a metri 10), come componenti delle rispettive squadre impegnate nella Finale Nazionale del Trofeo delle Regioni, in programma nel prossimo fine settimana a Napoli. Le giovani atlete saranno supportate dai Tecnici Sezionali Giampaolo Zattoni e Sergio Tagliaferri.