Tiberio Music Festival 2019: il Programma della 3 giorni a Rimini

Terza edizione per il “Tiberio music festival”, dal 2 al 4 agosto al parco XXV Aprile di Rimini. Un villaggio a cielo aperto, situato a San Giuliano di fronte al ponte di Tiberio, dove per 3 giorni si alterneranno artisti di fama nazionale e internazionale su 3 generi musicali differenti: afro, techno e rock. Il festival, rigorosamente a ingresso gratuito, si terrà in un’area di 7mila mq che verrà suddivisa in 4 macro zone. La prima ospiterà il “Tiberio market place”, un mercato totalmente hand made con 50 artigiani provenienti da tutta Italia, che esibiranno e venderanno i propri prodotti. La seconda area ospiterà il “Tiberio food festival”, un’ampia zona dedicata allo street food tra piadine, hamburger, arrosticini, pesce e fritti, sushi, pietanze e così via. La terza ospiterà un piccolo luna park per i più piccoli con diverse giostre e animazioni, la quarta zona è la “Dance hall”, il cuore dell’evento sulla quale verrà installato il palco.

Tiberio Music Festival 2019: il Programma

VENERDI' 2 AGOSTO per il “Rimini afro festival” (all’ 8ª edizione) grandi esponenti nazionali del genere: Dj Pery, Meo, Ebreo, Fary, Ghigo, Berto, Chicco, Neo, Zava, Toni Messina, oltre ai percussionisti Kuma + Patry. Special guest della serata i Cacao Mental, reduci dal nuovo singolo “Fiesta” di Jovanotti.



Orario: dalle 18 all'1 di notte; ingresso: libero

SABATO 3 AGOSTO è il momento della house e della techno. A far da padroni sul palco Stefano Noferini (Deep Perfect) e Cirillo (Circoloco), due mostri sacri della musica techno a livello mondiale; insieme a loro si potranno ascoltare i Clap! Clap! e il duo Technoir; non mancheranno gli italiani Da Vid, Manuel De Lorenzi, Matteo Gatti e 8tt8 (Savoretti-Lapadula).

Orario: dalle 18 all'1 di notte; ingresso: libero

DOMENICA 4 AGOSTO in partnership con il Bradipop nasce quest’anno un “Tiberio rock” con i Meganoidi, i Lennon Kedlly, The Urgonauts e i dj Bebo (Lo Stato Sociale), ma anche Dj Emi, Dj Ifter, Dj Full Nelson

Orario: dalle 18 all'1 di notte; ingresso: libero