Thunder il cucciolone e Titty la bisbetica

Thunder e Titty, un cane ed un gatto che cercano un nuovo inizio dopo un periodo davvero difficile. Titty ha quasi 15 mesi, a causa del suo carattere un po’ particolare è ancora al Rifugio. Infatti, pur amando le carezze e le coccole, è lei che decide quando e come riceverle. Le piace la compagnia delle persone, ma a volte si spazientisce e diventa un po’ “bisbetica”. Probabilmente se vivesse in famiglia con degli spazi anche esterni sarebbe più serena e col tempo il suo caratterino si addolcirebbe. Non spaventatevi però perché sa anche essere dolcissima quando le va, e saprebbe stupirvi perché come ogni gatto fornisce una terapia d’amore incondizionato. La cosa più importante è conoscerla, molte persone desiderano solo un gattino giovane e coccolone, ma se si sapesse sempre cosa cercare non si scoprirebbe mai niente di nuovo. Titty vi aspetta al Rifugio Apas tutti giorni dalle 8 alle 14 (domenica e festivi fino alle 13) tel. 0549-996326.

Thunder è reduce da una dolorosa rinuncia di proprietà, per cui il suo appello è urgentissimo, c’è solo un mese di tempo, poi entrerà in canile. Thunder, non ha ancora due anni, è ancora un cucciolone di media taglia (appena 23 kg), vaccinato, microcippato e non sterilizzato. Era arrivato da cucciolo dalla Sicilia, frutto del randagismo molto presente in quella Regione, con la speranza di una vita migliore. Purtroppo per motivi legati ad un cambio improvviso di vita della proprietaria, deve trovare quanto prima una nuova casa. Per lui la soluzione ideale sarebbe trovare una casa anche con il giardino, in una zona tranquilla, in modo che possa avere uno stile di vita più consono al suo carattere. Thunder si lega molto alla sua famiglia ma è diffidente con chi non conosce, con i suoi simili è compatibile ma ovviamente previo incontro conoscitivo, non è testato con i gatti. Per un cane come lui, abituato a vivere in casa, l’ingresso in canile significherebbe un grosso stress, da un comodo divano ad un box il passo è breve. Aiutiamo dunque Thunder a trovare subito una nuova casa, si trova a Rimini, per info si può mandare un messaggio su WhatsApp al 339.6899371.