The Manifesto al Bronson Café di Ravenna

RAVENNA. Una bella opportunità, questa sera alle 21.30 al Bronson Café di Madonna dell’Albero, per vedere in azione dal vivo The Manifesto, trio ravennate composto da Massimiliano Gardini (ex Kisses From Mars, P.i.T.) alla chitarra e voce, Michele Morandi (ex Brazil), basso e voce, e Stefano Bombardini, batteria (ex Postvorta), di cui si parla sempre più in virtù di live set molto energici e coinvolgenti. Due voci in inglese contrapposte che danzano su una batteria potente e arrangiamenti personali ed eterodossi che ricordano influenze ’70 ma anche ’90, con abbondanza di suoni lisergici. Il concerto di stasera sarà poi speciale per vari motivi, legandosi anche a una data pregna di ricordi.

Ci raccontano tutto Michele e Massimiliano.

L'intervista completa sul Corriere Romagna oggi in edicola.