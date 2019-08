Terzo Suono Ensemble a Imola per l'Emilia Romagna festival

IMOLA. Questa sera (ore 21) il Terzo Suono Ensemble sarà protagonista di un concerto dal sapore barocco nelle preziose sale settecentesche di Palazzo Tozzoni a Imola per “Emilia Romagna festival”.

Raffinato l’itinerario musicale che l’ensemble Terzo Suono presenterà accostando diversi interpreti barocchi: da un lato, due grandi violinisti Giuseppe Tartini, istriano – nativo di Pirano, all’epoca parte della Repubblica veneziana, poi Primo violino e Maestro dei Concerti della Cappella Musicale Antoniana di Padova per quasi 50 anni – e il veneziano doc Vivaldi, e, dall’altro, il prolifico compositore e organista tedesco Georg Philipp Telemann, polistrumentista, instancabile viaggiatore, nonché iniziatore dei concerti pubblici a Francoforte sul Meno.

La Sonata in Trio o a Tre è una delle forme più popolari dell’epoca barocca: prevede uno o due esecutori che intonano una melodia e il basso continuo, eseguibile da più strumenti (oltre al clavicembalo, il violoncello, il fagotto; il liuto o la tiorba). Il genere si sviluppa soprattutto grazie al progresso della tecnica esecutiva degli strumenti ad arco. Nel primo Settecento a farla da padrone è proprio l’Italia, con compositori quali Albinoni, Vivaldi, Somis e Locatelli; la Sonata approda poi all’estero con Couperin, Biber e Georg Philipp Telemann, e il genere ha infine il suo massimo culmine all’estremo dell’epoca barocca con Giuseppe Tartini.

L’ensemble Il Terzo Suono è una formazione strumentale che raccoglie alcuni tra i migliori musicisti solisti sloveni e internazionali, fondata nel 2005.

La formazione ha partecipato a numerosi festival. Numerose inoltre, le collaborazioni con musicisti famosi come Sergio Azzolini, Christophe Coin, Giuliano Carmignola e altri.

Ingresso 8 euro.