RAVENNA. Giovedì 13 febbraio dalle ore 21 al teatro Alighieri di Ravenna, in scena Teresa Mannino in “Sento la terra girare“, scritto e diretto dalla stessa attrice. Nella messa in scena, Teresa vive chiusa in un armadio da mesi, anzi da anni. Un giorno decide di uscire ma scopre che il mondo sta cambiando in modo radicale e velocissimo e che, addirittura, l’asse terrestre, sta variando… Info: 0544/249244 – www.accademiaperduta.it – www.teatroalighieri.org.