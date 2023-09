Tennis, Veterani e giovanissimi protagonisti al Cacciari Imola

Siamo alla fase finale nel torneo nazionale Veterani del Circolo Tennis Cacciari di Imola, tappa del circuito regionale. Nell’Over 45 successo del maestro bolognese Giovanni Farolfi, portacolori del Ct Bagnacavallo, in finale su Massimo Albertazzi, portacolori proprio del Ct Cacciari, per 1-6, 6-3, 6-2. Le premiazioni sono state effettuate dalla presidente Vittoria Zoli.

Nell’Over 55 finale per Ennio Rombi e Bernardino Albertazzi in programma lunedì alle 19.

Over 55, quarti: Bernardino Albertazzi (3.4)-Gilberto Govi (3.5) 6-4, 6-4, Giuseppe Granzotto (3.2, n.1)-Alberto Montanari (3.4) 7-5, 6-3. Semifinali: Ennio Rombi (3.5)-Marco Leonardi (3.5) 6-3, 6-3, Albertazzi-Granzotto 6-0, 6-2.

Over 45, quarti: Massimo Albertazzi (3.4)-Ivan Gardini (3.5) 6-2, 6-2, Daniele Tassi (3.4)-Alberto Martini (4.1) 6-2, 6-3. Semifinali: Massimo Albertazzi (3.4)-Filippo Maestri (3.1, n.2) 6-3, 6-0, Giovanni Farolfi (2.8, n.1)-Daniele Tassi (3.4) 6-1, 6-0.

Il giudice arbitro è Tiziano Cipriani, direttore di gara Antonio Di Perna.

Intanto sabato e domenica sui campi del Ct Cacciari si è giocato il torneo Rodeo giovanile Under 12-14, maschile e femminile, l’8° memorial “Iader Noferini” che ha visto al via 53 giocatori nel complesso.

Nell’Under 12 femminile successo di Jana Savolt. La portacolori del Ct Zavaglia, allieva della Ravenna Tennis Academy, ha battuto in semifinale Angelica Bonetti (n.2) per 4-1, 4-2 ed in finale Lorena Ipate (n.1), giocatrice dell’Associazione l’Olimpica, per 1-4, 4-2, 7-3. Jacopo Mainardi (Centro Tennis Argenta) sale sul gradino più alto del tabellone Under 12. Il n.3 del seeding ha battuto in semifinale Giovanni Folco Guidi (n.2) per 4-0, 3-0 e ritiro ed in finale Loreno Manco per 5-3, 4-2. Da sottolineare che Manco in semifinale aveva battuto il n.1 Alessandro Bisi per 4-1, 2-4, 7-4. Vittoria di Tommaso Luberto nell’Under 14 maschile. Il portacolori del Club La Meridiana, testa di serie n.2, ha messo in fila uno dopo l’altro Manuel Montefiori in semifinale per 4-2, 4-2 ed in finale Ian Catallo (n.1) per 4-2, 5-4 (6). Infine vittoria di Gaia Arada (Club La Meridiana), testa di serie n.1, nell’Under 14 femminile grazie ai successi su Letizia Bazzocchi in semifinale per 4-1, 4-0 ed in finale Aurora Baldassarri (n.2) per 5-4 (1), 4-1.

Le premiazioni sono state effettuate dal maestro Alberto Bellei.