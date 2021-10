Tennis, tutti i risultati del Master giovanile “Joma” al Tc Faenza

FAENZA. Al Tennis Club Faenza va in scena il Master del circuito regionale giovanile “Joma 2021” Under 10-12-14 maschile, mentre le stesse categorie, al femminile, sono ospitate dal Circolo Equitazione di Reggio Emilia. Diversi romagnoli approdano alle semifinali. Under 10 maschile, quarti: Pietro Tombari-Alessandro Casanova 6-1, 6-2, Marco Menichetti-Giacomo Guerrini 6-1, 6-2, Axel Cremonini-Dante Terzi 6-1, 6-0, Diego Tarlazzi-Ludovico Zammarchi 6-2, 6-2. Under 12 maschile, quarti: Enea Vinetti-Alessandro Vallicelli 2-6, 6-2, 10-6, Federico Bacchini-Beniamino Savini 6-4, 6-2. Under 14 maschile, quarti: Riccardo Pasi-Leonardo Gherardi 6-4, 6-2, Andrea Bacchini-Federico Baldinini 6-1, 6-2, Pietro Briganti-Niccolò Satta 3-6, 6-2, 10-6, Lucas Geminiani-Pietro Ricci 2-6, 6-2, 10-7. Under 14 femminile, quarti: Silvia Alletti-Sara Aber 6-1, 6-1, Clara Marzocchi-Aurora Fabbri 6-2, 4-6, 10-5, Francesca Sparnacci-Beatrice Bruni Lotti 6-1, 6-1, Vittoria Canevari-Sandy Mamini 6-1, 7-6. Under 12 femminile, quarti: Maria Vittoria Ranieri-Camilla Montenet 6-1, 5-7, 10-7, Gaia Donati-Emma Chiesi 4-6, 7-5, 10-8, Caterina Bisi-Sofia Cadar 6-3, 6-2.

Under 10 femminile, quarti: Emma Lanzoni-Eva Raimondi 6-2, 6-0, Gaia Migliorini-Diletta Sabbioni 6-2, 3-6, 10-4, Serena Pellandra-Marta Gazzetti 6-0, 6-2.