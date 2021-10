Tennis, Savini, Vallicelli, Vinetti e Ranieri brillano a Faenza

Il Tennis Club Faenza sta ospitando il Master del circuito regionale giovanile “Joma 2021” Under 10-12-14 maschile, mentre le stesse categorie, al femminile, sono ospitate dal Circolo Equitazione di Reggio Emilia. Così i primi risultati. Nell’Under 12 brillano Beniamino Savini, allievo di Tennissimo al Ct Ippodromo, Alessandro Vallicelli, seguito dalla Ravenna Tennis Academy al Ct Zavaglia ed Enea Vinetti (Ct Cervia), nel femminile Maria Vittoria Ranieri (Ravenna Tennis Academy). Nell’Under 14 maschile brillano Pietro Ricci (Pol.2000 Cervia), Lucas Geminiani sui campi di casa, Federico Baldinini (Tc Riccione) ed un Pietro Briganti (Ct Zavaglia), altro allievo della Ravenna Tennis Academy, in grandi condizioni di forma, nel femminile molto bene Aurora Fabbri e Sara Aber della Rta. Nell’Under 10 quarti per Diletta Sabbioni ed Eva Raimondi (Ct Cicconetti), Alessandro Casanova e Ludovico Zammarchi del Ct Casalboni, Dante Terzi (Ct Zavaglia), Diego Tarlazzi (Ct Massa) e Serena Pellandra (Ct Cast).

Under 12 maschile, 1° turno: Enea Vinetti-Riccardo Bogdan Pastrav 3-6, 6-4, 10-5, Alessandro Vallicelli-Francesco Muratori 6-4, 7-5, Beniamino Savini-Lorenzo Ravaglia 6-2, 6-3.

Femminile, 1° turno: Maria Vittoria Ranieri-Ayah Zaid Al Kilani 6-1, 6-2, Camilla Montenet-Vittoria Magnani 7-5, 6-0, Emma Chiesi-Vittoria Muratori 6-3, 6-2, Francesca Montorsi-Agnese Stagni 6-3, 1-6, 11-9, Caterina Bisi-Crystal Aratari 6-2, 6-3.

Under 10 maschile, 1° turno: Alessandro Casanova-Riccardo Briganti 6-4, 2-6, 10-8, Dante Terzi-Elia Sabatini 6-1, 6-0, Ludovico Zammarchi-Tommaso Brandano 7-6 (3), 6-1, Diego Tarlazzi-Alessandro Minguzzi 6-1, 6-0.

Femminile, 1° turno: Eva Raimondi-Marta Bertozzi 7-6, 6-2,