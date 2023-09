Tennis: Open di qualità a San Marino, gli Under a Ct Rimini con lo “Joma Junior Tour”

SAN MARINO. Il tennis di qualità torna sul Titano con un grande torneo Open, il memorial “Simone De Luigi” dotato di 4000 euro di montepremi, organizzato dal San Marino Tennis Club sui campi del Centro Tecnico Federale di Montecchio. Sono 65 i giocatori al via in questa importante rassegna che vede in campo alcuni dei più forti 2° categoria italiani. Guida le fila il 2.1 Andrea Picchione, allievo della Galimberti Tennis Academy a Cattolica, seguito dal 2.3 Horst Rieder, il 2.4 sammarinese Marco De Rossi ed i 2.5 Francesco Giorgetti, maestro della Federazione Sammarinese e Cristian Carli. In campo anche i 2.7 Jack Langley Chapman, l’australiano di San Marino, e Jamal Urgese. Il torneo si svolge nel ricordo di una giovane promessa del tennis sammarinese, Simone De Luigi, prematuramente scomparso poco più di un anno fa. Nel tabellone di 4° le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 James Mohamed Aratari, Fulvio Cesari, Emanuel Vannucci, William Francesco Pio Pelliccioni. 1° turno: Gian Luigi Bonfè (Nc)-Giacomo Gasperoni (Nc) 6-0, 6-3. 2° turno: Alessandro Ciacci (Nc)-Andrea Nicolini (Nc) 6-3, 4-6, 10-7, Mirko Giardi (Nc)-Michele Franci (4.6) 6-1, 6-2, Luigi Ceccoli (Nc)-Emilio Frugieri (Nc) 6-3, 4-1 e ritiro.

3° turno: Andrea Lombardi (4.4)-Fabrizio Rossi (4.4) 6-3, 2-6, 11-9.

Nel tabellone di 3° le teste di serie sono andate nell’ordine al 3.1 Mattia Muraccini, ai 3.2 Andrei Matei Ganea, Edoardo Pagnoni ed al 3.3 Pietro Rinaldini.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Mauro Chiaruzzi.

RIMINI. Il Circolo Tennis Rimini ospita da oggi una bella tappa del “Joma Junior Tour”, il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile. Si tratta del trofeo “Golfetta” giovanile che terrà banco fino al 10 settembre. Sono 90 i giocatori iscritti nei sei tabelloni in programma, di cui 23 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Amelia Zamboni Campadelli, n.2 Lucrezia Vanni. Nell’Under 12 maschile n.1 Alessandro Casanova, n.2 Marco Menichetti, n.3 Gianmarco Braghittoni, n.4 Ludovico Zammarchi. Nell’Under 14 femminile n.1 Adele Baldazza, n.2 Angie Bentini. Nell’Under 14 maschile prima sezione con queste teste di serie: n.1 Emmanuele Bomba, n.2 Riccardo Briganti, n.3 Ian Catallo, n.4 Tommaso Zanzini. Nel tabellone principale n.1 Andrea Cogo, n.2 Marco Giovagnoli, n.3 Tommaso Capanni, n.4 Giulio Zamboni Campadelli.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Ahmed Rabie.