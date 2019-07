Tennis, oggi le finali a San Marino. Gli altri tornei al via

Venerdì dedicato alle semifinali al San Marino Junior Open. La riminese Rubina De Ponti vola in finale battendo in rimonta Chiara Girelli 3-6, 6-4, 6-2 e oggi la 16enne romagnola se la vedrà con la rumena Vanessa Popa, vincitrice contro Jennifer Ruggeri 6-3, 6-0. In campo maschile, in finale il riccionese Marcello Serafini che si è sbarazzato 6-2, 6-4 di Luca Castagnola e sfiderà Giulio Perego vittorioso 6-3, 7-5 su Leonardo Rossi. Le finali sono in programma oggi alle 10.

I tornei al via

Scatta oggi il torneo di 3ª femminile del Ct Cicconetti, trofeo “3Bis Lady”. Le prime tre teste di serie vanno ad altrettante giocatrici del Cicconetti, nell’ordine Sara Sirena, Giorgia Benedettini e Lucrezia Vagnini. Nel 3ª di Castelbolognese in cima al seeding Massimo Albertazzi, Matteo Fiori e Michael Palli, nel tabellone femminile le big sono Silvia Guadagni e Ludovica Mei.

Nel 3ª di Coriano i favoriti vanno individuati tra Davide Baiardi, Francesco Pratelli, Claudio Ballarini, Fulvio Cesari, Simone De Luigi, Paolo Gori, Pietro Matteini, i locali Alessandro Dini e Jacopo Lambertini, Marco Pozzi, Villiam Ricci e Pietro Vagnini. Nell’Open femminile di Pinarella le favorite sono Francesca Dell’Edera, Nicole Fossa Huergo, Matilde Gori, Marta Lombardini, Michela Metozzi, Letizia Migani, Elena Pellicani, Elena Scardovi e Veronica Valgimigli. E infine al Tc Riccione sono ben 139 i giocatori iscritti nel torneo Under 10-12-14-16 maschile e femminile.