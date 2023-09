Tennis: Mazza-Morolli la finalissima del trofeo “Envikem” al Cicconetti, i risultati del Quarta al Ct Cerri

RIMINI. Manuel Mazza ed Alberto Morolli saranno i protagonisti oggi (dalle 16.30) della finalissima del torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Envikem” dotato di 4.500 euro di montepremi. Una finale tra due giocatori di vertice riminesi, due amici e due giocatori in grado di offrire un brillante spettacolo tecnico. In semifinale Alberto Morolli, 2.2 dello Sporting Club Saronno, testa di serie n.4, ha battuto al termine di una lunga battaglia il 2.5 Cristian Carli (Ct Albinea), giocatore di Novafeltria che vale molto di più della sua classifica attuale, per 7-6, 2-6, 6-4. Nella semifinale della parte bassa il 2.1 Manuel Mazza (Tc Viserba), testa di serie n.2, ha sconfitto 6-2, 1-0 e ritiro il 2.4 Lorenzo Battista (Ct Civitanova). Da sottolineare che Mazza è approdato alla finalissima senza perdere un set.

Intanto Edoardo Pagnoni (3.2) del Ct Valmarecchia, si è aggiudicato il tabellone di 3° a conclusione.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

CATTOLICA. Macina risultati al Circolo Tennis Cerri di Cattolica il tradizionale torneo nazionale di 4° categoria maschile. I primi due giocatori che si sono qualificati per i quarti sono stati Marco Tonti ed Andrea Bonetti, entrambi del Ct Cerri.

2° turno: Loris Lustrissimi (4.2, n.16)-Denis Bersani (4.2) 7-6, 4-6, 10-8, Niccolò Lunedei (4.2, n.11)-Mauro Aureli (Nc) 6-4, 6-2, Angelo Salfo (4.2, n.14)-Gabriele Angelucci (4.2) 6-2, 6-2, Andrea Bonetti (4.1, n.7)-Roberto Pezzolesi (4.5) 6-4, 6-4, Giovanni Casadei (4.2)-Samuele Gianni (4.1, n.8) 6-3, 6-4, Alberto Montagna (4.3)-Denis Marini (4.1, n.4) 6-2, 6-4, Luca Pagnini (4.2, n.13)-Maurizio Maestri (4.2) 6-1, 6-2, Nicola Manuzzi (4.2, n.12)-Pierluigi Giannini (4.3) 6-4, 6-2, Alessandro Bernardi (4.1, n.10)-Roberto Pirani (4.3) 6-3, 2-6, 10-7, Marco Tonti (4.1, n.2)-Nadir Sartori (4.3) 6-4, 6-3, Emanuele Pazzaglia (4.1, n.1)-Marco Ragnetti (4.3) 6-2, 6-0, Alessandro Gostoli (4.2)-Loris Volpinari (4.1, n.9) 6-3, 6-3, Luca Pagnini (4.2, n.13)-Maurizio Maestri (4.2) 6-1, 6-2, Umberto Uguccioni (4.1, n.5)-Paolo Zurro (4.2) 2-6, 6-4, 10-8, Umberto Barbato (4.1, n.6)-Marino Masi (4.2) 6-1, 6-2, Carlo Alberto Gualandri (4.1, n.3)-Enrico Maiola (4.2) 6-2, 6-2. 3° turno: Bonetti-Bernardi 7-6, 3-6, 10-2, Tonti-Michele Moroni (4.2) 6-2, 6-2.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.