Tennis, Mazza in finale a Roma

Manuel Mazza vola in finale nel ricco torneo nazionale Open del Due Ponti Sporting Club di Roma (7.000 euro di montepremi). Sull’abbrivio dell’ottima partita giocata in A2 con il suo Tc Viserba a Siracusa contro lo spagnolo Barranco Cosano (persa in due set tirati), il 2.1 riminese è partito direttamente al 2° turno nel torneo romano, dove è il n.1 del seeding e dove ha battuto il 2.4 Gabriele Camilli per 7-6 (5), 6-0 e negli ottavi il 2.2 Marco Dessì per 6-2, 6-1. Poi nei quarti brillante successo per 6-2, 6-3 su Marco Viola (2.3) ed in semifinale successo ancora più netto (6-2, 6-1) contro il 2.2 Matteo De Vincentis (n.5). Ora il match-clou contro il vincente tra Gianluca Di Nicola (2.2, n.3) e Maximiliano Tomas Lipovsek Puches (2.2, n.2).



Vero Beach

Federico Bertuccioli esce subito di scena nel torneo Itf (15.000 dollari, terra) in programma a Vero Beach, in Florida, battuto 6-4, 6-0 dal francese Loris Pourroy. Doppio, 1° turno: Bertuccioli-De Rossi b. Jack e Jamie Vance (Usa) 6-3, 6-2. Quarti contro Draxl-Shelton (Can-Usa, n.2).



Milano

Si avvicina l’atto finale del circuito giovanile Next Gen Italia 2021. Dal 9 al 13 novembre – in contemporanea alle Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals – lo Sporting Milano 3 ospiterà il Master Junior Next Gen, riservato alle categorie Under 10, 12 e 14 maschili e femminili. E’ l’ultimo atto del circuito dopo le quattro tappe della fase di macroarea. Ecco l’elenco dei giocatori romagnoli partecipanti alla manifestazione (le iscrizioni scadevano il 17 ottobre ed erano estese anche ai vincitori e ai finalisti del Master Kinder 2021).

Nell’Under 10 maschile: Pietro Tombari. Under 12 maschile: Dennis Ciprian Spircu. Under 14 maschile: Mattia Di Bari, Rafael Capacci, Luigi Valletta. Under 10 femminile: Emma Lanzoni. Under 12 femminile: Maria Vittoria Ranieri, Sofia Cadar. Under 14 femminile: Chiara Bartoli.