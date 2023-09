Tennis, Marco Caporali trionfa al Ct Cesena

CESENA. Marco Caporali trionfa a Cesena. Il portacolori del Tennis Villa Carpena ha battuto nettamente in finale per 6-2, 6-2 Mattia Muraccini nel torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, aggiudicandosi così la vittoria dopo una settimana sempre da protagonista. In semifinale il 3.2 Caporali (Tennis Villa Carpena), testa di serie n.5, ha eliminato il n.1 del seeding e beniamino di casa, il 3.1 Simone Piraccini, per 6-4, 7-5. Nell’altra semifinale vittoria più netta per il 3.1 Mattia Muraccini (Tc Valmarecchia), testa di serie n.2, sul 3.1 Tommaso Servadei (n.3).

Tabellone finale, quarti: Simone Piraccini (3.1, n.1)-Andrea Valli (3.2, n.8) 6-4, 3-6, 10-5, Marco Caporali (3.2, n.5)-Beniamino Savini (3.2, n.4) 6-1, 6-3, Tommaso Servadei (3.1, n.3)-Alessandro Naso (3.3) 6-2, 6-1, Mattia Muraccini (3.1, n.2)-Gian Marco Ricci (3.2, n.7) 6-2, 0-6, 11-9.

Il giudice di gara è stata Loredana Amadori, direttore di gara Emanuele Capponcelli.