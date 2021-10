Tennis, Manuel Mazza in semifinale all’Open del Due Ponti di Roma

ROMA. Manuel Mazza vola in semifinale nel ricco torneo nazionale Open del Due Ponti Sporting Club di Roma (7.000 euro di montepremi). Sull’abbrivio dell’ottima partita giocata in A2 con il suo Tc Viserba a Siracusa contro lo spagnolo Barranco Cosano (persa in due set tirati), il 2.1 riminese è partito direttamente al 2° turno nel torneo romano, dove è il n.1 del seeding e dove ha battuto il 2.4 Gabriele Camilli per 7-6 (5), 6-0 e negli ottavi il 2.2 Marco Dessì. Poi nei quarti brillante successo per 6-2, 6-3 su Marco Viola (2.3). Ora l’attende la semifinale contro il 2.2 Matteo De Vincentis (n.5).