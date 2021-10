Tennis, l’over 60 delTc Faenza in finale nel campionato regionale a squadre

Il Tc Faenza in finale nel campionato regionale a squadre Over 60. La formazione manfreda ha battuto nei quarti il Tennis Modena per 2-1 ed in semifinale per 2-1 in casa il Circolo Tennis Casatorre: Fabrizio Rubbi-Carlo Zoli 5-7, 6-2, 7-6 (2), Raimondo Ricci Bitti-Mauro Tedeschi 7-6 (2), 6-3, Rocchi Lanoir-Rustichelli b. Rubbi-Tedeschi 6-7 (9), 6-4, 10-6. Sabato alle 14.30 la finalissima sui campi dello Sporting Club Sassuolo.