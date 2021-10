Tennis, l’avventura del Riccione si ferma in semifinale ai regionali

RICCIONE, 18 OTTOBRE 2021 – Si ferma solo in semifinale la bella marcia del Tennis Club Riccione A nel tabellone finale del campionato regionale Ladies 45 libero. La squadra della Perla Verde ha battuto nei quarti per 2-0 il Ct Tricolore B di Reggio Emilia: Lorenza Prioli b. Debora Castagnetti 6-3, 6-3, Annalisa Schiano b. Paola De Pietri 6-1, 6-2. Poi in semifinale la squadra riccionese è stata sconfitta in casa 2-0 dal Circolo Tennis Bologna.