Tennis, il Ct Cicconetti donne è campione regionale

RIMINI, 18 OTTOBRE 2021 – La squadra Lady 40 (libero) del Circolo Tennis Cicconetti si è laureata campione regionale. La formazione composta da Alice Belli, la maestra Sara Sirena e Manuela Benedettini ha suggellato un campionato da protagonista battendo in finale per il Tennis Club Marfisa di Ferrara per 2-0: Benedettini-Paola Ziosi 6-3, 6-4, Sirena-Giada Spanedda 6-3, 7-5. Un vittoria che segue quella in semifinale per 2-0 in casa sul Tennis Club Cavriago (Sara Sirena b. Maria Rosaria Corchia 6-1, 6-3, Alice Belli b. Adriana Andreani 6-0, 6-0).

Sabato finale regionale per un’altra squadra del Ct Cicconetti, quella maschile Over 70 che è stata sconfitta a Bologna dal Circolo Tennis Pontelungo. In semifinale Ct Cicconetti b. Sc Vittorino da Feltre Piacenza 2-1: Vladimiro Toni b. Riccardo Previ 6-2, 6-4, Alfredo Torre b. Alessandro Sirena 6-4, 7-6, Festa-Sirena b. Rapelli-Torre 6-0, 6-2.