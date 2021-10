Tennis, il Circolo Tennis Cervia in finale nel campionato regionale Over 50 a squadre

Splendida finale per il Circolo Tennis Cervia nel campionato regionale Over 50 a squadre. Nel tabellone finale il Club cervese ha superato il Ct La Rocca all’esordio, mentre in semifinale ha battuto fuori casa per 2-0 lo Sport Club Ozzano: Paolo Pambianco-Alberto Montanari 6-1, 6-1, Corrado Badalucco-Silvano Rinaldi 6-2, 6-1. Sabato (dalle 14.30) la finalissima in casa contro il Nettuno Tc Bologna. Fuori all’esordio nel tabellone finale il Tc Faenza, battuto 2-1 sui campi dello Sporting Club Sassuolo.