Tennis, i romagnoli nei tornei

I tennisti romagnoli impegnati nei vari tornei

Pontedera

Enrico Dalla Valle supera di slancio gli ottavi del torneo Itf Men’s Future di Pontedera battendo 6-3, 6-2 Marco Miceli.

Schio

Camilla Scala batte 6-2, 6-3 la svizzera Katerina Tsygourova negli ottavi del torneo Itf Women’s Tour di Schio. Oggi nei quarti contro Lisa Pigato.

Tabarka

Lorenzo Brunetti (lucky-loser) esce di scena negli ottavi del torneo Itf Men’s Future tunisino di Tabarka, battuto 6-4, 6-1 dallo statunitense Miles Jones.

Itf San Marino

Agli Internazionali di tennis Itf Under 18 “San Marino Junior Open”, nel maschile il riccionese Marcello Serafini è in semifinale dopo aver superato il francese Rodriguez (7-5, 7-5) e se la vedrà oggi con Luca Castagnola. Nella parte bassa di fronte per un posto in finale Giulio Perego e Leonardo Rossi. Nel femminile le semifinali vedranno opposte Chiara Girelli (7-5 6-2 alla Abbagnato) e la riminese Rubina De Ponti che ha battuto 6-3, 6-2 Andrea Maria Artimedi, allieva della San Marino Academy e Jennifer Ruggeri opposta alla rumena Vanessa Popa.



Imola

Nella fase clou il torneo Open Race to Mef al Tozzona Tennis Park. Ottavi: Matteo Marfia-Andrea Zamurri 6-3, 6-4, Luca Pancaldi-Leonardo Catani 6-4, 7-6 (6), Edoardo Lavagno-Alessandro Arginelli 4-6, 6-1, 3-2 e ritiro, Alessandro Ragazzi-Lorenzo Vincenti 6-1, 6-3, Stefano Reitano-Filippo Bettini 7-5, 6-4.

Marina di Ravenna

Concluso il primo tabellone nel torneo di 3ª. Turno qualificazione: Gian Franco Corrado-Carlo Castelvetro 6-3, 6-0, Gian Matteo Zanzi-Carlo Bega 6-0, 6-0, Matteo Nibbio-Enrico Folli 2-6, 6-0, 6-1, Matteo Rubbini-Mario Gardini 6-4, 6-4, Alessandro Ravaglia-Claudio Moni 6-0, 6-1, Daniele Miani-Marcello Piccinini 3-6, 6-0, 6-3. Primo turno tabellone finale: Mattia Piretti-Alessandro Domenicali 6-2, 6-3.

Cervia

Una classica del tennis estivo romagnolo, il 39° Torneo del Turista, con il singolare di 3ª maschile (221 iscritti) e femminile (44) e il doppio maschile di 3ª.