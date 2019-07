Tennis, i risultati dei romagnoli

I risultati dei tennisti romagnoli nei vari tornei.

Pontedera

Enrico Dalla Valle in semifinale nel torneo Itf Men’s Future dopo il successo per 1-2 e ritiro sull’argentino Diaz Acosta. Oggi la sfida con l’altro argentino Villanueva.

Schio

Camilla Scala batte 6-3, 6-2 Lisa Pigato nei quarti del torneo Itf Women’s Tour e oggi sfiderà in semifinale la slovacca Pisiak.

Nantes

Il riminese Mattia Ricci si ferma al terzo turno nel torneo Europe Under 14. Dopo la vittoria per 6-0, 6-2 sul coreano Hsin-Yu Wang, il romagnolo ha ceduto 6-4, 6-0 al giapponese Sanada.

Imola

Terminate ieri sera le semifinali nel torneo Open Race to Mef. Quarti: Luca Pancaldi-Edoardo Lavagno 7-6 (2), 6-1, Alessandro Ragazzi-Federico Mazzarini 6-3, 7-6 (1), Filippo Mora-Stefano Reitano 6-4, 6-2.



I 3ª al Mattei

Raymi Paci ha vinto il torneo di 3ª a Ravenna. Il portacolori del Ct Zavaglia ha battuto in finale 6-3, 6-4 Giacomo Gordini (Cesarea).

I 3ª a Marina di Ravenna

Primo turno tabellone finale: Daniele Miani-Roberto Guarino 3-6, 6-2, 2-0 e ritiro, Andrea Covezzi-Gian Franco Corrado 6-2, 6-4, Alessandro Ravaglia-Massimo Gaddoni 3-6, 6-3, 6-4, Gian Matteo Zanzi-Alessandro Piccolo 6-1, 6-0, Matteo Rubbini-Roberto Nibbio 5-7, 6-3, 6-2, Matteo Nibbio-Giuseppe Falconi 6-2, 7-6 (5). Femminile: Sofia Cilibic-Lara Martelli 6-0, 6-1.

Cervia

Partita alla Polisportiva 2000 Cervia una classica del tennis romagnolo, il 39° Torneo del Turista. Primo turno: Matteo Giannettoni-Ivan Tappi 6-0, 6-0, Alessio Mingaroni-Marco Brighi 6-2, 6-2, Nicola Marzolla-Davide Bernabini 6-3, 6-4, Francesco Molari-Marco Boldini 6-3, 6-3.

Under al Casalboni

Macina risultati il torneo giovanile del Ct Casalboni. Under 12 femminile, quarti: Sofia Rinalduzzi-Sara Coticoni 6-2, 6-2, Sara Aber-Camilla Moroni 6-1, 6-3.

Under 12 maschile, quarti: Pietro Ricci-Emanuele Ascani 6-3, 6-3. Under 14 maschile, quarti: Diego Sabattini-Lorenzo Ossani 6-3, 6-3.