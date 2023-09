Tennis: Galizzi, Bezzi, Scafoletti e Valli in semifinale al trofeo “Aon” del Ct Zavaglia, nel vivo l’Open del Centro Federale Sammarinese

Alle battute finali il torneo nazionale maschile di 3° maschile organizzato dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, il trofeo “Aon”. Nel maschile semifinali per tre giocatori del Ravenna Sport Center, Elia Galizzi, Simone Bezzi ed Alberto Scafoletti, oltre ad Andrea Valli del Tennis Villa Carpena. Nel femminile finalissima tra Valentina Giulianini (Ten Sport Center) ed Alice Stella (Tc Imola).

Quarti: Alberto Scafoletti (3.2)-Giacomo Gordini (3.4) 6-5 e ritiro, Elia Galizzi (3.3)-Leone Spadoni (3.1, n.1) 6-7, 6-2, 10-4, Simone Bezzi (3.3)-Giacomo Zauli (3.2) 6-2, 7-5, Andrea Valli (3.2, n.2)-Federico Bolognesi (3.2) 6-4, 6-3.

Nel femminile quarti: Viola Mezzogori (3.4, n.4)-Martina Orsini (3.5) 6-0, 6-2, Valentina Giulianini (3.4, n.3)-Beatrice Graziani (4.1) 6-4, 6-2, Alice Stella (3.1, n.1)-Francesca Mazzucco (4.2) 6-0, 6-2. Semifinali: Stella-Mezzogori 5-7, 6-2, 10-7, Giulianini-Benini 6-3, 6-1.

Per oggi il programma prevede doppio turno nel maschile, semifinali dalle 10 e finalissima dalle 16.30, dalle 15 la finale femminile.

Il giudice di gara è Benito Danesi, direttrice di gara Adele Valentini.

Macina risultati sul Titano il torneo Open, il memorial “Simone De Luigi” dotato di 4000 euro di montepremi, organizzato dal San Marino Tennis Club sui campi del Centro Tecnico Federale di Montecchio. Sono 65 i giocatori al via in questa importante rassegna che vede in campo alcuni dei più forti 2° categoria italiani. Guida le fila il 2.1 Andrea Picchione, allievo della Galimberti Tennis Academy a Cattolica, seguito dal 2.3 Horst Rieder, il 2.4 sammarinese Marco De Rossi ed i 2.5 Francesco Giorgetti, maestro della Federazione Sammarinese e Cristian Carli. Il torneo si svolge nel ricordo di una giovane promessa del tennis sammarinese, Simone De Luigi, prematuramente scomparso poco più di un anno fa. Nel tabellone di 4° le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 James Mohamed Aratari, Fulvio Cesari, Emanuel Vannucci, William Francesco Pio Pelliccioni. 1° turno: Gian Luigi Bonfè (Nc)-Giacomo Gasperoni (Nc) 6-0, 6-3. 2° turno: Alessandro Ciacci (Nc)-Andrea Nicolini (Nc) 6-3, 4-6, 10-7, Mirko Giardi (Nc)-Manuel Masia (4.5) 6-3, 6-2, Luigi Ceccoli (Nc)-Emilio Frugieri (Nc) 6-3, 4-1 e ritiro, Matteo Caruccio (4.5)-Giacomo Mainardi (4.5) 6-1, 6-2.

3° turno: Andrea Lombardi (4.4)-Fabrizio Rossi (4.4) 6-3, 2-6, 11-9.

Nel tabellone di 3° le teste di serie sono andate nell’ordine al 3.1 Mattia Muraccini, ai 3.2 Andrei Matei Ganea, Edoardo Pagnoni ed al 3.3 Pietro Rinaldini.

Il giudice di gara è Michele Moretti, direttore di gara Mauro Chiaruzzi.