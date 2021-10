Tennis, Ct Cesena sconfitto in finale nel campionato regionale Over 65

CESENA. Si ferma solo in finale la squadra del Circolo Tennis Cesena impegnata nel campionato regionale a squadre Over 65. La formazione romagnola ha battuto in semifinale per 2-1 fuori casa il Circolo Tennis Albinea: Giovanni Baldi-Maurizio Tiboni 6-4, 4-6, 6-4, Paolino Pantani-Livio Vero Benassi 6-1, 6-2, Monti-Pantani b. Contini-Benassi 1-6, 6-2, 10-8. In finale è arrivata la sconfitta in casa per 2-1 contro la Polisportiva Pontelungo di Bologna: Antonio Ajuti-Maurizio Tiboni 6-3, 0-6, 6-0, Paolino Pantani-Roberto Barbieri 6-0, 6-1, Turra-Ajuti b. Monti-Pantani 6-2, 6-1.