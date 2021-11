Tennis, Challenger Atp “Città di Forlì”: ecco l’entry list

Pubblicata la prima entry list del Challenger Atp “Città di Forlì” in programma dal 29 novembre al Tennis Villa Carpena, seguito la settimana seguente da un altro Challenger Atp sempre sul veloce indoor del Club forlivese. L’Atp lo chiama Forlì 2, dopo il Forlì 1 di Giugno e prima del Forlì 3 di dicembre. Il n.1 del seeding è lo spagnolo Carlos Taberner, n.96 del ranking mondiale, seguito dal danese Holger Vitus Rune, n.109, vincitore quest’anno di quattro Challenger, l’ultimo domenica a Bergamo, il miglior 2003 nel ranking mondiale dopo Carlos Alcaraz, un giocatore che senza classifica bloccata sarebbe intorno alla 62esima posizione mondiale. La lista prosegue con il bielorusso Egor Gerasimov (n.113), il tedesco Oscar Otte (n.125), 4° turno quest’anno agli Us Open, l’inglese Liam Broady (n.127) ed il tedesco Mats Moraing che torna a Forlì dopo il successo nel Challenger di giugno, attualmente al n.156 del ranking. Il gruppo degli italiani comprende il faentino Federico Gaio, che per alcuni mesi, negli anni scorsi, si è allenato proprio al Tennis Villa Carpena con il maestro Giovanni Pacchioni, Filippo Baldi, Salvatore Caruso, la grande promessa del tennis azzurro, Flavio Cobolli, Thomas Fabbiano e Roberto Marcora. Al momento partono dalle qualificazioni ottimi giocatori come Andrea Arnaboldi, Andrea Vavassori, Matteo Viola, Raul Brancaccio ed il cesenaticense Francesco Forti. Si tratta di una prima lista, è possibile qualche cancellazione, ma è certo che poi ci sarà l’apporto delle wild-card a disposizione del Circolo e della Federazione.