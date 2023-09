Tennis, Baldoni-Vianello è la finale di Massa

Sono Stefano Baldoni e Michele Vianello a contendersi il 20° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile dotato di un montepremi di 4000 euro che si conclude nella serata di lunedì 4 settembre al Circolo Tennis Massa Lombarda (la finale è in programma dalle ore 19.30) dopo due settimane avvincenti. E’ il verdetto emesso dalle semifinali disputate domenica sera sui campi di via Fornace di Sopra, dove ha mosso i primi passi con la racchetta in mano Sara Errani, teatro di una competizione che si è ritagliata ormai un preciso spazio nel calendario nazionale diventando un punto fermo nella stagione estiva – quella 2023 è l’edizione numero 30, traguardo tutt’altro che scontato per una manifestazione sportiva – anche e soprattutto grazie alla stretta sinergia con l’azienda di Massa Lombarda della famiglia Pagani, da tempo partner in un progetto legato al territorio che ha pochi eguali nella Penisola.

Baldoni (2.1, Ct Giotto Arezzo), principale pretendente a succedere nell’albo d’oro al reggiano Andrea Guerrieri, dopo aver lasciato appena due game nei quarti a Gherardo Cacchiarelli (2.6, Ct Siena), ha superato 6-4 6-2 il faentino Noah Perfetti (2.3,Centro Tennis Persiceto), numero 4 del seeding, che nel turno precedente aveva sbarrato la strada con un periodico 6-1 a Marco Cinotti, 2.3 che fa parte della squadra di A1 del Ct Massa Lombarda e quinta forza del tabellone.

A contendere il successo al 25enne mancino umbro, grande protagonista nel circuito Open e recente finalista ai campionati italiani di seconda categoria a Cagliari, sarà dunque il 22enne ravennate (2.3, Ct Zavaglia), accreditato della terza testa di serie dal giudice arbitro Roberto Montesi (direttore di gara Michele Berardi). Dopo l’affermazione nei quarti sul 2.4 Enrico Baldisserri, imolese tesserato per il CT Bologna, nel penultimo atto Vianello ha saputo mettere a segno un “positivo” eliminando con il punteggio di 6-2 6-3 il riminese Alberto Morolli (2.2, Sporting Club Saronno), secondo favorito del tabellone, così da confermare una volta di più il suo feeling con il Trofeo Oremplast, conquistato nel 2019 per poi essere finalista l’anno seguente e anche dodici mesi fa.

“Dopo un paio di settimane piene di incontri siamo giunti all’epilogo del nostro torneo, che ancora una volta ha saputo richiamare giocatori di qualità – il commento di Giorgio Errani, da metà giugno presidente del Circolo Tennis Massa Lombarda – e si è confermato una vetrina particolarmente adatta a mettere in mostra giovani emergenti, aspetto apprezzato dai numerosi appassionati che come tradizione hanno seguito l’evento. E proprio ai giovani è rivolto il progetto di rilancio della scuola tennis, affidato a un rinnovato staff tecnico, che come direttivo abbiamo messo a punto e che partirà a giorni”.

RISULTATI

Semifinali: Stefano Baldoni (2.1, n.1) b.Noah Perfetti (2.3, n.4) 6-4 6-2, Michele Vianello (2.3, n.3) b. Alberto Morolli (2.2, n.2) 6-2 6-3.