Tennis: Baldoni, Perfetti, Morolli e Vianello in semifinale al Trofeo Oremplast del Ct Massa, partito il Terza della Sammartinese

MASSA LOMBARDA. I protagonisti più attesi non tradiscono e guadagnano il pass per le semifinali del 20° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile dotato di un montepremi di 4000 euro che si concluderà nella serata di lunedì 4 settembre sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda.

Tutte le prime quattro teste di serie hanno infatti raggiunto come da copione il penultimo atto del torneo (giudice arbitro Roberto Montesi, direttore di gara Michele Berardi) che si è ritagliato ormai un preciso spazio nel calendario nazionale – quella 2023 è l’edizione numero 30, traguardo tutt’altro che scontato per una manifestazione sportiva – anche e soprattutto grazie alla stretta sinergia con l’azienda di Massa Lombarda della famiglia Pagani, da tempo partner in un progetto legato al territorio che ha pochi eguali nella Penisola.

Assai convincente è stato l’esordio di Stefano Baldoni (2.1, Ct Giotto Arezzo), il principale pretendenti a succedere nell’albo d’oro al reggiano Andrea Guerrieri: il 25enne mancino umbro (recente finalista ai campionati italiani di seconda categoria a Cagliari) nei quarti ha infatti concesso appena due game a Gherardo Cacchiarelli (2.6, Ct Siena). A contendere a Baldoni domenica sera l’ingresso in finale sarà il faentino Noah Perfetti (2.3, Centro Tennis Persiceto), n.4 del seeding, che a sua volta non ha lasciato scampo a Marco Cinotti, 2.3 che fa parte della squadra di A1 del Ct Massa Lombarda e quinta forza del tabellone.

Nella metà inferiore del draw debutto senza problemi anche per Alberto Morolli (2.2, Sporting Club Saronno), secondo favorito del torneo, che ha regolato 6-3 6-2 il 2.5 Giacomo Gobbi (Ct Pavullo), n.7 del seeding, Il giocatore riminese si giocherà un posto nel match clou con il ravennate Michele Vianello (2.3, Ct Zavaglia), terza testa di serie e già vincitore del Trofeo Oremplast nel 2019 e finalista l’anno seguente e dodici mesi fa, che a sua volta ha concesso cinque game al 2.4 Enrico Baldisserri, imolese tesserato per il CT Bologna (n.6 del torneo).

RISULTATI

Quarti di finale: Stefano Baldoni (2.1, n.1) b.Gherardo Cacchiarelli (2.6) 6-0 6-2, Noah Perfetti (2.3, n.4) b. Marco Cinotti (2.3, n.5) 6-1 6-1, Michele Vianello (2.3, n.3) b. Enrico Baldisserri (2.4, n.6) 6-3 6-2, Alberto Morolli (2.2, n.2) b. Giacomo Gobbi (2.5, n.7) 6-3 6-1.