Tennis: Andrea Valli e Alice Stella vincono il trofeo “Aon” al Ct Zavaglia

RAVENNA. Al gran finale il torneo nazionale maschile di 3° maschile organizzato dal Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, il trofeo “Aon”. Nel maschile successo di Andrea Valli, portacolori del Tennis Villa Carpena, in finale su Simone Bezzi (Ravenna Sport Center) per 6-2, 6-4. Nel femminile successo di Alice Stella, portacolori del Tc Imola, nel match-clou su Valentina Giulianini (Ten Sport Center) per 6-3, 6-4. Le premiazioni sono state effettuate dal consigliere Mirko Zannoni.

Quarti maschili: Alberto Scafoletti (3.2)-Giacomo Gordini (3.4) 6-5 e ritiro, Elia Galizzi (3.3)-Leone Spadoni (3.1, n.1) 6-7, 6-2, 10-4, Simone Bezzi (3.3)-Giacomo Zauli (3.2) 6-2, 7-5, Andrea Valli (3.2, n.2)-Federico Bolognesi (3.2) 6-4, 6-3.

Nel femminile quarti: Viola Mezzogori (3.4, n.4)-Martina Orsini (3.5) 6-0, 6-2, Valentina Giulianini (3.4, n.3)-Beatrice Graziani (4.1) 6-4, 6-2, Alice Stella (3.1, n.1)-Francesca Mazzucco (4.2) 6-0, 6-2. Semifinali: Stella-Mezzogori 5-7, 6-2, 10-7, Giulianini-Benini 6-3, 6-1.

Il giudice di gara è stato Benito Danesi, direttrice di gara Adele Valentini.