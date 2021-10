Tennis, al Tc Faenza c’è il Master giovanile “Joma 2021” per Under 10-12-14

Il Tennis Club Faenza sta ospitando il Master del circuito regionale giovanile “Joma 2021” Under 10-12-14 maschile, mentre le stesse categorie, al femminile, sono ospitate dal Circolo Equitazione di Reggio Emilia. Così i primi risultati. Nell’Under 12 in evidenza Federico Bacchini (Tc Riccione), nel femminile Gaia Donati (Ct Zavaglia) e Sofia Cadar (Ct Massa).

Nell’Under 10 brillano Pietro Tombari (Tc Riccione) ed Emma Lanzoni (Ct Cacciari).

Nell’Under 14 disco verde per Riccardo Pasi (Tennis Villa Carpena), Andrea Bacchini (Tc Riccione) e Niccolò Satta (Ct Zavaglia), mentre nel femminile avanzano Francesca Sparnacci (Tc Riccione), Clara Marzocchi, Silvia Alletti (Ct Cast) e Sandy Mamini (Tc Faenza).

Under 12 maschile, 1° turno: Mattia Lometti-Marco Giovagnoli 3-6, 6-1, 10-8, Alberto Nicolini-Riccardo Colombi 6-3, 7-5, Federico Bacchini-Christian Ottaviani 6-3, 6-1. Femminile, 1° turno: Gaia Donati-Aurora Baldassarri 6-0, 6-3, Sofia Cadar-Alice Vezzadini 4-6, 6-3, 10-3.

Under 10 maschile, 1° turno: Pietro Tombari-Leonardo Satta 6-0, 6-1, Giacomo Guerrini-Lorenzo Manco 3-6, 7-5, 10-4. Femminile, 1° turno: Emma Lanzoni-Jana Savolt 6-1, 6-0, Gaia Migliorini-Bianca Cecchini 6-1, 6-2.

Under 14 maschile, 1° turno: Riccardo Pasi-Luca Butti 6-4, 6-2, Andrea Bacchini-Marco Caporali 6-1, 6-3, Niccolò Satta-Federico Strocchi 6-4, 7-6 (1). Femminile, 1° turno: Francesca Sparnacci-Sara Gaia Totorizzo 6-4, 6-3, Clara Marzocchi-Sofia Regina 6-3, 7-6, Silvia Alletti-Ekaterina Cazac 6-1, 6-4, Sandy Mamini-Elena Diana Voiculet 6-2, 6-2.