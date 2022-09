Tennis, a Faenza prosegue la corsa per Torino

Il Tc Faenza ospita il “Junior Masters Road to Torino”, una delle due tappe nazionali che porteranno i protagonisti delle battute finali a qualificarsi per il Master nazionale in programma durante le Finals di Torino. Under 11 femminile, secondo turno: Marta Bertozzi-Miriam Samorì 7-6, 6-4, Eva Raimondi-Bianca Cecchini 6-0, 6-2. Nel doppio siamo già alla finale. Semifinali: Sabbioni-Pellandra b. Savolt-Vanni 6-1, 6-1, Mora-Galeone (n.2) b. Lanzoni-Migliorini 3-6, 6-1, 6-4.

Under 13 maschile terzo turno: Luca Battistini-Gerardo Salami 6-3, 6-0, Andrea Picariello-Alessandro Cavalieri 6-1, 6-1, Gianfilippo Falconi-Jacopo Andruccioli 6-2, 6-1, Lorenzo Ravaglia-Jacopo Canini 6-1, 6-1, Alessio Argnani-Manuel Montefiori 6-1, 6-2, Leonardo Bartoletti-Tommaso Zanzini 6-0, 6-0, Domenico Di Stefano-Nicolò Neri 6-2, 6-0, Frederick Cortesi-Ian Catallo 6-4, 6-1. Under 13 femminile, primo turno: Lavinia Porisini-Lucrezia Cavalieri 6-4, 6-2, Ludovica Altini-Adele Baldazza 2-6, 6-2, 10-5. Ottavi: Ludovica Belluzzi-Ayah Zaid Al Kilani 6-3, 1-6, 11-9. Quarti anche per Lucia Bertozzi.