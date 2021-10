Televisione: Cesena su Rai1 sabato 23

La musica, le bellezze architettoniche e paesaggistiche e le curiosità che la rendono unica. Sabato 23 ottobre, alle 12,20, Cesena sarà protagonista assoluta su Rai 1 con “Linea Verde Life”, il programma Rai che affronta il tema, sfidante e complesso, della sostenibilità urbana in tutte le sue accezioni. Marcello Masi e Daniela Ferolla, senza tralasciare la componente dell’ecosostenibilità e della particolare attenzione del Cesenate al fronte green, hanno esplorato il territorio provinciale di Forlì-Cesena per raccontare al grande pubblico la bella realtà romagnola dedicando un focus articolato alla città Malatestiana.

Saranno i Musicanti di San Crispino a dare il benvenuto alle telecamere di Linea Verde Life. In un’atmosfera divertente e originale, il folkloristico gruppo musicale accoglierà i due presentatori nella storica e suggestiva piazza del Popolo su cui si affacciano la Rocca Malatestiana e Palazzo Albornoz, sede del Municipio. Proprio dal centro della città Masi e Ferolla daranno il via a una puntata tutta romagnola. I riflettori si accederanno dunque sul Campus universitario cittadino, con le sue eccellenze tecnologiche e agroalimentari, su una realtà agricola privata e su altri angoli urbani che ben uniscono natura e ingegno umano.

Da Cesena le telecamere si sposteranno a Cesenatico, sul Porto Canale leonardesco, considerato uno dei monumenti più importanti della città balneare. Proprio qui, nel cuore della Riviera romagnola si parlerà della tradizionale asta del pesce e del gioco delle bocce, disciplina sportiva che accomuna giovanissimi e non e che porta l’Italia al podio del mondiali. E poi tra varie curiosità gastronomiche i due presentatori faranno visita alla Casa Artusi di Forlimpopoli per poi tornare a Cesena per fare visita alla Biblioteca Malatestiana.