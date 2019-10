Telecamera e auricolari nascosti per superare l'esame per la patente

RIMINI. Tenta di superare l’esame di teoria per la patente di guida indossando una felpa alla quale era stato fatto un piccolo foro all’altezza del petto ed all’interno nascondeva un telefono cellulare fissato in modo che la fotocamera fosse posizionata in corrispondenza del foro. A completare l’attrezzatura un mini trasmettitore ed un micro auricolare inserito nell’orecchio.

Con questo kit poteva avvalersi di un “suggeritore esterno”, in grado di vedere attraverso la videocamera del telefono i quiz che venivano sottoposti e suggerire tramite auricolare la risposta corretta. Così un cittadino pakistano di 30 anni, richiedente asilo con regolare permesso di soggiorno residente a Ravenna, questa mattina alla Motorizzazione di Rimini, ha tentato di superare la prova di teoria. E' stato scoperto dalla

Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Rimini che lo ha denunciato e fatto invalidare la prova d'esame.