Teatro Cassero: su il sipario

Si alza il sipario anche per il teatro Cassero di Castel San Pietro. Anche qui, infatti, approda la nuova stagione concertistica e non solo, per il 2021 e 2022, con quattro appuntamenti firmati Emilia Romagna Festival. Si parte sabato 11 dicembre (alle 21) con Ivano Marescotti che presenta il suo “Dante un patàca”. Comicità, irriverenza e divertimento in forma di recital in cui il Sommo poeta sarà costretto a essere tradotto in diletto romagnolo. Secondo appuntamento un mese più tardi, martedì 18 gennaio 2022, sempre alle 21, con il Trio Gustav in cui Dario Destefano (violoncello), Francesco Comisso (violino) e Olaf John Laneri (pianoforte) eseguiranno alcune composizioni dedicate a Felix Mendelsshon – Bartholdy. Terzo appuntamento è quello in programma per martedì 22 febbraio 2022 (alle 21) con il concerto “8 corde e la virtuosità” del Duo Alma composto dalla violinista di Castel San Pietro, Rita Mascagna e Livia Rotondi (violoncello) in cui musica classica e moderna si alternano in un percorso sonoro unico e particolare. Chiuderà la rassegna invernale, lunedì 21 marzo (alle 21) la prima assoluta che vede l’attrice e regista Elena Bucci e il flautista Massimo Mercelli portare in scena “Cento anni di Pasolini. Un viaggio nella biografia e nelle opere di Pier Paolo Pasolini”. Si tratterà di un viaggio nella vita del grande intellettuale in occasione del centenario della nascita di uno dei più irriverenti e liberi pensatori italiani del secolo scorso.

Al Cassero sarà attivo il progetto Musica a un euro in cui i ragazzi che frequentano le scuole potranno accedere agli eventi al costo simbolico di un euro. Per le prevendite dei biglietti www.vivaticket.com a partire dal 17 novembre. Per gli abbonamenti dal 15 novembre alla biglietteria del Cassero (dalle 9 alle 13).