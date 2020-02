Teatro delle Albe a Faenza con “Fedeli d’amore”

Marco Martinelli, regista e fondatore della compagnia ravennate Teatro delle Albe, sale domani martedì 11 febbraio sul palco del Masini insieme a Ermanna Montanari (ore 21) per la rassegna “Contemporaneo”, con “Fedeli d’amore. Polittico in sette quadri per Dante Alighieri”. I quadri raccontano, con voci differenti, le ultime ore di Dante in esilio a Ravenna, in preda alla febbre malarica. Siamo nel 1321, ma i 700 anni che intercorrono fra allora e oggi si fondono: il regista ravennate accoglie infatti la sfida dantesca di tenere insieme realtà politica e metafisica, cronaca e spiritualità, mentre l’amore resta la forza che libera l’umanità dalla violenza. Biglietti: 27-12 euro. Info: 0546 21306.