Tea si è ammalata, colletta per aiutarla

Quando è stata salvata dalla strada, le piccola Tea assieme al fratellino sembravano dei randagi comuni a tanti altri. Gattini nati per strada, la cui mamma è morta investita nel traffico e salvati dalle amorevole cure delle volontarie che si occupano di felini. Due scriccioli di appena due mesi di vita per i quali si sperava di trovare velocemente una casa. Purtroppo, però, il peggio per Tea era tutt’altro che passato. La piccola ha, infatti, iniziato a stare molto male: non mangiava e la febbre non accennava a diminuire. Una condizione molto pericolosa per un creatura così piccola e fragile. Da subito le sue condizioni sono apparse serie e proprio per questa ragione, i veterinari che la stanno seguendo hanno indicato la necessità di sottoporla ad una serie di prelievi. Esami approfonditi per darle una speranza di vita. Accertamenti costosi che ammontano a 498 euro. Non avendo ancora una famiglia che potesse prendersi cura di lei, la piccola gattina deve contare sulla generosità di chi ama gli animali. È stata, infatti, lanciata una raccolta fondi per coprire le spese veterinarie. «La piccola Tea sta affrontando una cura che ha dato subito ottimi miglioramenti, spiega Daniela, la volontaria che si sta prendendo cura di lei –. Ha ricominciato a mangiare, la febbre è scesa e la micia ha ritrovato la voglia di giocare». Inizialmente timida con chi non conosce, una volta conquistata la sua fiducia mostra il lato più affettuoso del suo carattere.

Ringrazia chi le dedica amorevoli attenzioni con rumorose fusa e si acciambella, delicata, in grembo per ricevere qualche dolce carezza. A differenza del fratellino che ha già trovato casa, per lei è ancora troppo presto per cercare una famiglia ma la speranza è che, in un futuro non troppo lontano, Tea possa essere accolta da un’amorevole persona che la faccia sentire, finalmente a casa. Per contribuire a sostenere le spese veterinarie per Tea, è possibile fare un bonifico sul conto corrente dell’associazione Gruppo volontari canile di Forlì Odv IT61N0 62301325 3000030182682.

Per ricevere maggiori informazioni o dettagli, contattare il 333 469 5960.