Tanti auguri Pellegrino, fanno 199 anni

Duecento meno uno. Questo è infatti il 199° compleanno del gastronomo, nato romagnolo, più famoso del mondo, ma Forlimpopoli, città natale di Pellegrino Artusi, mentre lavora alacremente al bicentenario della nascita alle porte, non rinuncia nemmeno a questo compleanno. Quello della data di nascita resta un piccolo giallo, lo stesso Pellegrino nella propria autobiografia si attribuisce infatti il 20 agosto, ma i documenti certificano il 4 agosto, ed è dunque in quest’ultima data che si terrà la festa. Musica, cinema, show-cooking e degustazioni di eccellenze enogastronomiche saranno gli ingredienti per quella che è anche la seconda “Notte bianca del cibo italiano” che si consuma nel nome di Pellegrino Artusi. Sarà in ogni modo una festa corale, infatti anche altre città della regione con una forte identità gastronomica aderiranno, da Rimini, dove lo chef del Grand Hotel Claudio Di Bernardo proporrà un esclusivo menù artusiano, a Bologna con Fico che declinerà Artusi in versione street food. A Forlimpopoli, a partire dalle 18.30 di domani (domenica 4), e con replica alle 22, sarà possibile visitare, guidati, Casa Artusi, mentre dalle 19.30, a ingresso libero, il Giancarlo Giannini New Jazz Quartet animerà, in collaborazione con l’Associazione Daidejazz, la via Andrea Costa. Davanti a Casa Artusi le Mariette saranno alle prese con il matterello per una dimostrazione di pasta fresca fatta a mano.

Intanto dentro la Rocca dalle 20.30 visita guidata al Museo Archeologico intitolata “Vino e anfore al tempo dei romani” e proiezione del film “Wine to love” di Domenico Fortunato, con Ornella Muti.

Contemporaneamente, su via Costa e a Casa Artusi, farà tappa la quattordicesima edizione di “Tramonto divino”, il tour del gusto volto a far conoscere le eccellenze enogastronomiche della regione. Vi si potrà infatti degustare il meglio delle produzioni Dop e Igp dell’Emilia-Romagna proposte dal ristorante di Casa Artusi, accompagnandole con oltre 200 etichette emiliano-romagnole selezionate dalla guida “Emilia-Romagna da bere e da mangiare”, raccontate e proposte in degustazione dai sommelier Ais. sempre nel cortile di Casa Artusi, insieme alle dimostrazioni pratiche di come si tira la sfoglia a cura dell’Associazione delle Mariette, un attesissimo show-cooking di Luisanna Messeri, l’estrosa maestra di cucina resa celebre dalle partecipazioni ai programmi tv “La prova del cuoco” e “Il club delle cuoche”, e già insignita nel recente passato di un Premio Marietta Ad Honorem. Il costo per le degustazioni e assaggi di vino, prodotti di eccellenza, ricette artusiane e showcooking è di 20 euro.

Per informazioni: 0543 749234, lunedì-venerdì dalle 10 alle 13.