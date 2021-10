Taekwondo, 7 atleti di San Marino pronto per la Svizzera

Saranno 7 i ragazzi di San Marino che scenderanno sul tatami di Wattwil, nei pressi di San Gallo (Svizzera) per una gara G-1 (quindi con 10 punti in palio per il vincitore). Accompagnati come sempre sull’ottagono di gara dal Maestro e Coach Nazionale Secondo Bernardi (5° dan) si cimenteranno fra i Senior: Michele Ceccaroni (3° dan -68 kg.) n. 83 del ranking mondiale, Daniele Leardini (1° dan -87 kg) e Mattia Para (1° kup -80 kg) alla prima esperienza. Ad essi si aggiungeranno i 4 Cadetti Albani Thomas (1° kup -33 kg), Amati Federico (1° kup -41 kg), Tentoni Achille (1° kup -41 kg) e Filippo Fiorentini (7° kup -57 kg), anche quest’ultimo alla sua prima uscita.

A tutto questo dobbiamo aggiungere il Maestro Giovanni Ugolini (5° dan), presidente del Club e responsabile del settore giovanile, che, sempre in questo ultimo week end di ottobre, sarà al fianco della giovanissima Giulia Maria Barulli (1° kup – cintura rosso-nera), impegnata nella sua prima gara assoluta di poomsae (forme) al Tuscany Open 2021 di Arezzo.