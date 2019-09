Supercoppa, un'altra sconfitta per l'OraSì a Piacenza

Seconda sconfitta per l'OraSì, che perde 84-79 a Piacenza. Ravenna gioca un ottimo primo tempo trascinata da Thomas (33 punti alla fine 9/13 al tiro e 13/14 in lunetta) ma ad inizio ripresa si scioglie, subisce un 31-12 nel terzo quarto e non recupera più.