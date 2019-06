Marco Melandri

Una gara-1 condizionata dal maltempo e partita in ritardo a Misano ha confermato il feeling di Jonathan Rea con la Romagna. L'asso della Kawasaki si è piazzato al primo posto davanti a Tom Sykes (Bmw) e Alvaro Bautista (Ducati). Sesto posto per Marco Melandri. La gara è stata interrotta al quarto passaggio per grandine, poi i piloti hanno ripreso regolarmente.

@@TheRealTomSykes (+3.692)

@19Bautista (+7.756)