I Sum 41 in concerto a Bellaria

BELLARIA. Tornano la prossima estate in Italia i SUM 41. Due le date previste durante l’estate 2020: il 14 Agosto a Majano e il 15 Agosto al Bay Fest di Bellaria (Rimini). I SUM41 torneranno in Italia con la tranche outdoor del loro “No personal space tour”, una lunghissima tournée in tutto il mondo iniziato qualche mese fa per promuovere il loro ultimo LP “Order in decline”. I SUM 41 sono uno dei gruppi più famosi e apprezzati della scena pop- rock-punk internazionale, sulle scene da oltre 20 anni, hanno venduto oltre 15 milioni di dischi e riscosso un successo planetario fondato sulla loro indiscussa capacità di suonare dal vivo, skills testimoniate dalle centinaia di date e da sold out incredibili come quello dell’imminente tour australiano con i biglietti polverizzati in prevendita in meno di tre ore. A Majano e al BayFest suoneranno oltre 25 canzoni, dalle più recenti ai loro cavalli di battaglia, suoneranno canzoni come “Catching Fire”, “Pieces”, “Fat Lip”, Still Waiting” e tante tante altre, compresi bis a sorpresa e cover.

INFO: 15 AGOSTO @ BAYFEST (headliner con Bad Religion + Strung Out, Satanic Surfers, Circle Jerks e molti altri)

Prevendite Mailticket http://bit.ly/BF20_Mail_Reg.

Prevendite Vivaticket http://bit.ly/BF20_Viva_Reg. Segui evento FB http://bit.ly/37K1eaF