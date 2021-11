Rimini, sulla costa quasi trecento hotel sono in vendita

RIMINI. Quasi 300 alberghi (267) in vendita in tutta la provincia di Rimini, ma più del Covid a spingere alle cessioni sono le nuove norme edilizie. Su circa 1.500 hotel presenti lungo tutta la Riviera – secondo gli annunci del portale Trovacasa.net – a guidare la “classifica” c’è Rimini con 159 strutture ricettive sul mercato a fronte di mille totali. Ma a stupire è soprattutto Riccione dove il numero complessivo di alberghi si ferma poco sopra quota 300 e dove 80 proprietari sono pronti a passare la mano. Mentre Bellaria Igea Marina si ferma a 16 e Cattolica ad appena 12. L’articolo completo in edicola con il Corriere Romagna.