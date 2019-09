Striscione a Massa Lombarda per la volontaria rapita in Kenya

MASSA LOMBARDA. Il Consiglio comunale di Massa Lombarda nella seduta di martedì 24 settembre ha approvato all’unanimità la proposta, avanzata dalle consigliere Matilde Donati e Michela Padellini, di esporre uno striscione dedicato a Silvia Romano sulla facciata del Municipio, come segno per rinnovare l’attenzione sulla volontaria dell’associazione Africa Milele Onlus di Fano, rapita in Kenya il 20 novembre 2018. Lo striscione è esposto sulla sede comunale da giovedì 26 settembre.