RIMINI. Con Marco Missiroli, il 39enne scrittore riminese finalista al premio Strega 2019 e vincitore del premio Strega Giovani grazie all’ultimo romanzo, Fedeltà, è partita ieri Strimining cultura a domicilio. La piattaforma di contenuti culturali on line della città ha debuttato con lo scrittore che ha aperto la rubrica “Fatto in casa”: una pillola-video inedita con la sua personale top ten dei libri da leggere in questi giorni. In tempi di emergenza sanitaria, dunque, la cultura non si ferma e la nuova sezione del sito web del Comune di Rimini raccoglie e condivide in rete contenuti culturali e artistici della città. L’appuntamento è ogni giorno alle 12 per una pillola video tra letture, canzoni, poesia ricette e tutorial. Tra le proposte ci saranno anche spettacoli in streaming, video conferenze, consigli di lettura e di visione, curiosità storiche di Rimini.

“Fatto in casa” ospiterà attori, scrittori, musicisti, cantanti, intellettuali, ma anche personaggi dello sport. Dopo Marco, dal cui romanzo Fedeltà sarà tratta una serie televisiva per Netflix girata anche a Rimini, arriverà il contributo di altri personaggi, dal critico d’arte Massimo Pulini al violinista Federico Mecozzi.