Strage di uccelli a Ravenna, nuovo sopralluogo alla Valle della Canna

RAVENNA. Come anticipato nei giorni scorsi, stamane è stato effettuato un nuovo sopralluogo nella Valle della Canna per fare il punto della situazione dopo la strage di uccelli legata alla diffusione del botulino (episodio su cui la Procura ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità per il mancato ricircolo dell'acqua nell'area umida che sarebbe alla base del problema) e monitorare l'efficacia degli interventi adottati per fronteggiare l'emergenza ambientale.

