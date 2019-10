Strage di uccelli a Ravenna, "picco di contaminazione superato"

RAVENNA. Nuova riunione stamane del tavolo tecnico per l'emergenza di Valle della Canna convocato in via straordinaria dall'amministrazione comunale per monitorare la situazione. "Dalla mattina di sabato 5 ottobre è stata fornita acqua in quantità pari a circa 65 mila metri cubi al giorno e l'immissione proseguirà fino a domenica 13, portando il livello ad un massimo di 10/15 centimetri e oltre in tutta la valle - spiega una nota del Comune -. La situazione è in miglioramento e questo porta a ritenere che il picco della diffusione della contaminazione sia superato, ferma restando la necessità di attendere l’esito dei monitoraggi specifici previsti nei prossimi giorni".

I dati raccolti venerdì 4 ottobre riportavano il recupero di circa 1.600 volatili morti e circa 200 convalescenti (in massima parte salvati grazie alle operazioni di somministrazione di antibiotico ad ampio spettro e di soluzione fisiologica da parte di volontari); "nella quasi totalità si tratta di anatidi di specie non protette - si legge ancora nel comunicato -, mentre sono risultati pochi gli esemplari di specie protette (una quindicina). Martedì 8 ottobre sono stati recuperati circa 500 volatili morti e 21 vivi (nelle medesime proporzioni)". Venerdì 11 ottobre verrà effettuato un altro sopralluogo congiunto di Polizia provinciale, Carabinieri forestali, Ispra, Parco del Delta e tecnici comunali al fine di valutare se la fase di emergenza possa considerarsi conclusa. "Per quanto riguarda l'attività faunistico venatoria - conclude la nota dell'Amministrazione -, Regione Emilia-Romagna e Parco del Delta, per le zone territoriali di rispettiva competenza, si muoveranno in maniera coordinata al fine di adottare gli atti idonei alla situazione emergenziale dovuta all'episodio".