Storia e arte, ma anche yoga e dieta: Università aperta, gli appuntamenti di marzo

Prendono il via nel mese di marzo una serie di appuntamenti organizzati da Università Aperta “Masina e Fellini” nella nuova sede, in via Giuliano da Rimini, 8 -Rimini.

Si comincia oggi 7 marzo: dalle 20 alle 22 , prenderà il via il seminario “Fondamenti di finanza globale, educazione finanziaria: investire fa male se non sai come fare”, docente Maurizio Morolli, consulente finanziario con esperienza di responsabile finanziario e direttore nelle primarie banche internazionali. Il seminario proseguirà poi il 14, 21 e 28 marzo ed il 4 e 11 aprile.

Martedì 8, dalle 20 alle 22, il secondo appuntamento con “Lezioni di fitoterapia ed elementi nutrizionali”, docente Giuseppe Leardini, medico chirurgo esperto in fitoterapia, omeopatia e agopuntura. Gli altri appuntamenti il 15, 22 e 29 marzo.

Mercoledì 9, dalle 17:30 alle 19:30, “A carte scoperte: quando il gioco diventa un problema”, seminario sulla ludopatia a cura di Isa Gerlini e Roberta Calvi. Il seminario prevede altri due incontri, il 16 ed il 23 marzo. Ingresso libero, è gradita la prenotazione.

Mercoledì 9, dalle 20 alle 22 “Dieta molecolare: dal market alla cucina, pensando alla terra”, docente Diego Palazzini, nutrizionista clinico, specializzato in scienza e biologia della nutrizione. Gli incontri proseguiranno tutti i mercoledì fino al 30 marzo.

Mercoledì 9, dalle 20 alle 21:30 in via del Cigno, 26 – Rimini, “Corso di Yoga: equilibrio e forza, armonia e leggerezza”, docente Laura Bonissone, diplomata alla Scuola Ratna di Gabriella Cella. Altre lezioni sono in calendario il 16, 23 e 30 marzo.

Giovedì 10 e giovedì 17 marzo, dalle 18:00 alle 19:30 “Gli ebrei questi sconosciuti. Storie e tracce degli ebrei in Romagna”. Docente Francesca Panozzo, ricercatrice. Un terzo incontro si terrà al Museo Ebraico di Bologna.

Venerdì 11, dalle 18:15 alle 20:15, “A distanza di sicurezza: nuove semantiche dell’affettività e delle relazioni nell’epoca del coronavirus”, docente Roberta Calvi, psicologa e sessuologa. Gli altri incontri sono in programma il 18 e 25 marzo ed il 1 aprile.

Venerdì 11, dalle 20.30 alle 22, “Pillole di storia dell’arte”, docente Andrea Bianchi, esperto di storia dell’arte. Quattro gli incontri previsti: dopo quello dell’11, il 18 e 25 marzo ed il 1 aprile.

Sabato 12, alle 17:00, nell’Auditorium dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Lettimi”” (via Cairoli, 44 – Rimini) la conferenza “La globalizzazione nel tempo delle dittature (1900-1945)” a cura di Andrea Montemaggi, con l’intervento musicale del violinista Leo Gennari, studente all’Istituto Lettimi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Giovedì 17, dalle 20.30 alle 22.30, la prima lezione del corso “Medicina classica cinese: un sapere antico”, docente Annalisa Alessi, insegnante di Shiatsu e di medicina classica cinese. Le altre lezioni sono in calendario il 24 e 31 marzo ed il 7 aprile.

Per info e prenotazioni: segreteria@uniaperta.it.